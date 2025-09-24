باكستان تحث مجلس الأمن الدولي على التحرك بشكل حاسم لإنهاء إراقة الدماء في غزة

سلطت باكستان الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني "ذات الأبعاد التاريخية"، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بشكل حاسم لدعم الكرامة الإنسانية وضمان المساءلة وتحقيق العدالة، بينما أكدت على حل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أمام المجلس المكون من 15 عضوا حول الوضع في الشرق الأوسط، لاسيما في غزة المحاصرة "لقد انتهى وقت الكلام، حان وقت العمل"، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الأربعاء.

وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني بالاعترافات الأخيرة بفلسطين من قبل العديد من الدول الأعضاء، قائلا إن باكستان تشرفت بأن تكون من بين الدول القليلة الأولى التي اعترفت بفلسطين، بعد إعلان الاستقلال في عام 1988.

وأضاف "يجب الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي بإصرار راسخ وجدية في الهدف والتزام راسخ بتحقيق حل عادل ودائم".

وتابع "يواجه الشعب الفلسطيني أزمة ذات أبعاد تاريخية".

وأضاف "أصبحت غزة مقبرة للإنسانية والضمير العالمي" مؤكدا مجددا دعم باكستان الراسخ للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل الكرامة والعدالة وتقرير المصير.

وفي هذا الصدد، دعا إسحاق دار إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق ورفع الحصار الفوري للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين وإنهاء أي نزوح قسري للفلسطينيين من أراضيهم مع الحفاظ على حق العودة للاجئين وإنشاء آلية حماية دولية.