ويتكوف: انفراجة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة خلال الأيام المقبلة

ويتكوف: قدمنا للدول العربية خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة التي تتضمن 21 نقطة

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "متفائله، بل واثقة من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن شكل ما من الانفراجة” في الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضاف ويتكوف أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المكونة من 21 نقطة، عرضت على بعض القادة يوم الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "بوليتيكو" الأمريكي، اليوم الأربعاء، نقلا عن ستة مصادر مطلعة أن ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال الموقع إن شخصين وصفا ترامب بأنه كان حازما في هذا الموضوع خلال لقائه بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل "بوليتيكو" عن شخصين آخرين مطلعين قولهما إن الفريق الأمريكي قدم وثيقة تحدد خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتتضمن التعهد بعدم السماح بضم الضفة الغربية.