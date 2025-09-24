سلطات الهجرة تعتقل أحد أقوى رجال الأعمال في هايتي على الأراضي الأمريكية

اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية، ديميتري فورب، أحد أقوى رجال الأعمال في هايتي، وهو أحدث شخصية بارزة من هذا البلد الكاريبي المضطرب يتم توقيفها على الأراضي الأمريكية.

وكان فورب محتجزا لدى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية يوم الثلاثاء، وفقا للسجلات الإلكترونية، وكان يقيم في مركز معالجة خدمات شمال كروم في ميامي.

ولم يتضح على الفور سبب اعتقال فورب أو ما إذا كان يواجه أي تهم. وأظهر البحث في سجلات المحاكم في فلوريدا يوم الثلاثاء عدم وجود تهم رسمية، ولم يرد متحدث باسم وكالة الهجرة والجمارك على الفور على طلب التعليق المرسل إليه.

ويأتي اعتقاله بعد شهرين من اعتقال وكالة الهجرة والجمارك في فلوريدا ريجينالد بولوس، وهو رجل أعمال وطبيب ومرشح سابق للرئاسة في هايتي. واتهمت السلطات بولوس بدعم عصابات عنيفة في هايتي اعتبرت الحكومة الأمريكية أنها جماعات إرهابية.