وزراء خارجية مجموعة السبع: انتهاكات روسيا الأخيرة للمجال الجوي غير مقبولة

أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى يوم الثلاثاء الانتهاكات الجوية الروسية الأخيرة في أجواء دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعرب وزراء خارجية الدول السبع ومنسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان مشترك عن "قلقهم إزاء الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي في إستونيا وبولندا ورومانيا، والتي تُعد غير مقبولة وتشكل خطراً على الأمن الدولي".

وجاء الاجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتضم مجموعة السبع كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وكان حلف شمال الأطلسي قد حذر روسيا في وقت سابق الثلاثاء من أنه سيلجأ إلى "جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة" لصد أي تهديدات، وذلك عقب عدة حوادث خلال الأسابيع الأخيرة دخلت فيها مقاتلات أو طائرات مسيرة روسية أجواء دول أعضاء في الحلف.

واجتمع أعضاء الحلف للتشاور في بروكسل بعد أن دخلت ثلاث مقاتلات روسية أجواء إستونيا الأسبوع الماضي، فيما اخترقت عدة طائرات مسيرة روسية الأجواء البولندية في وقت سابق من الشهر الجاري. كما سجلت رومانيا أيضا هذا الشهر اختراقا لمجالها الجوي من قبل طائرة مسيرة روسية.