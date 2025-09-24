روسيا تعتزم زيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل الحرب على أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الأربعاء، أنها تعتزم زيادة ضريبة القيمة المضافة للمساعدة في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبموجب مسودة مقترح موازنة 2026، سوف يزيد معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 22 % من نسبة 20 % الحالية. وقالت الحكومة إنها سوف تواصل تلبية كل التزامات السياسة الاجتماعية ولكنها أدرجت الدفاع والأمن ودعم للجنود وأسرهم بوصفها "أولويات إستراتيجية".

وبحسب التقديرات الحكومية، يشكل الإنفاق العسكري والأمني بالفعل نحو 40 % من إجمالي نفقات الحكومة في ميزانية 2025..

وأدت الطلبيات الحكومية الكبيرة لصناعة الدفاع والمدفوعات الباهظة للجنود وأسرهم إلى فترة نمو لاقتصاد الحرب في روسيا.

ولكن علامات الإجهاد بدأت تظهر في القطاعات المدنية كما أن التضخم يضغط ميزانيات الأسر.

وقالت وزارة المالية إن ضريبة القيمة المضافة المنخفضة البالغة 10 % على الغذاء والدواء وسلع الأطفال لن تتغير.

وبموجب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، تشن روسيا حربا واسعة النطاق على أوكرانيا المجاورة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، فيما لا توجد نهاية للصراع في الأفق.

وما زال مقترح الموازنة يحتاج لموافقة من البرلمان وهي خطوة يراها الكثيرون شكلية في روسيا.