أحمد الشرع: هجمات إسرائيل على سوريا تهدد باندلاع أزمات جديدة

حذر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، من على منبر الأمم المتحدة، من أن هجمات إسرائيل على سوريا تهدد باندلاع أزمات جديدة.

وقال الشرع في أول خطاب يلقيه رئيس سوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عقود، إن "السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي، وفقاً لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وفي سياق آخر، تعهّد الرئيس السوري، في كلمته، بمحاسبة جميع "المسؤولين عن سفك الدماء" في سوريا.

وقال الشرع إن "الدولة السورية عملت على تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتقصي كذلك، وخلصت إلى نتائج متماثلة في شفافية غير معهودة في سوريا، وإنني أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة".