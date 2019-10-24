 وكالة: كيم وترامب تربطهما علاقة خاصة لكن الدوائر السياسية الأمريكية معادية - بوابة الشروق
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وكالة: كيم وترامب تربطهما علاقة خاصة لكن الدوائر السياسية الأمريكية معادية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون (إلى اليسار) خلال لقاء في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين في كوريا الجنوبية يوم 30 يونيو حزيران. تصوير. كيفن لامارك - رويترز
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون (إلى اليسار) خلال لقاء في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين في كوريا الجنوبية يوم 30 يونيو حزيران. تصوير. كيفن لامارك - رويترز
سول (رويترز)
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 2:42 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 2:42 ص

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالا يرتبطان بعلاقات وثيقة وبشعور بالثقة، فيما وصفه كيم بأنه علاقة ”خاصة“.

وفي بيان وقعه مستشار وزارة الخارجية كيم كي جوان، قالت الوكالة إنه على النقيض من ترامب، فإن ”الدوائر السياسية في واشنطن وصانعي السياسة إزاء كوريا الديمقراطية الشعبية في الإدارة الأمريكية معادية... دون أي مبرر“. واستخدم البيان الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وقال البيان إن كوريا الشمالية سترى ”مدى ما تتحلى به الولايات المتحدة من حكمة حتى نهاية العام“. وكان كيم قد حدد في وقت سابق مهلة حتى نهاية العام أمام محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.


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