ميدو: أتمنى أن يعود محمد عبد المنعم لمستواه مرة أخرى

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طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي بالتركيز خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه أهم عنصر في خط دفاع منتخب مصر.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "يجب على محمد عبد المنعم التركيز بشكل أكبر ومعالجة أخطاءه وتطوير نفسه خلال الفترة القادمة".

وتابع: "أتمنى أن يعود محمد عبد المنعم لمستواه مرة أخرى، فهو العنصر الأساسي في خط دفاع منتخب مصر".

وأكمل:"عبد الرحمن مجدي أضاع أسهل فرصة في مباراة الأهلي والإسماعيلي، وكان لابد وأن يشارك عماد حمدي من بداية المباراة".