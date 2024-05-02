مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة موضوعي الرهائن واجتياح رفح

قال مصدر حكومي إسرائيلي إن وزراء إسرائيليين سيجتمعون يوم الخميس، لبحث مقترح اتفاق هدنة في غزة لإطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وكذلك احتمالات مضي الجيش قدما في عملية برية لاجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين في الطرف الجنوبي للقطاع.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف المصدر أن حكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجتمع مبدئيًا الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي، على أن يليها اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الموسع.

ولا تنشر إسرائيل بشكل عام معلومات عن جلسات المجلسين.

وتنتظر إسرائيل رد حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار، قدمه وسطاء مصريون، والذي سيؤدي إلى إطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

وتصف إسرائيل التوغل الذي تلوح به منذ فترة طويلة في رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة بـ«الوشيك»، زاعمة أن رفح هي المعقل الأخير لحماس.

وتعد رفح الملاذ الأخير لنحو مليون نازح فلسطيني يثير مصيرهم قلق المجتمع الدولي.

وبينما تدعي دولة الاحتلال أنها ستعمل على ضمان الإجلاء الآمن للمدنيين من رفح، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل يوم الأربعاء، إنه لم ير مثل هذه الخطة بعد.