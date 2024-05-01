شهدت ساحة كلية الطب بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، واقعة تعدي طالب بالفرقة الرابعة على زميلة له بنفس الفرقة، بسلاح أبيض.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأمن الإداري بجامعة الزقازيق، بشأن التحفظ على طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب في الجامعة؛ لتعديه على طالبه زميلة له بنفس الفرقة بسلاح أبيض وإصابتها في يدها. وتبين من المعلومات الأولية وقوع مشادة بين الطالب والطالبة داخل الحرم الجامعي لعدم رغبتها في الارتباط منه، تطورت إلى تعدي الطالب عليها بسلاح أبيض كان بحوزته، أسفر عن إصابتها بجرح سطحي بالجانب الأيمن، وجرح سطحي باليد اليسرى، وتدخل الأمن الإداري في الوقت اللازم وتحفظ على الطالب لحين تسليمه لقوات الشرطة، وجرى نقل الطالبة لمستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الزقازيق القبض على الطالب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.