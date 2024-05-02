مدير مجمع هاير الصناعي يعد الرئيس السيسي: مش هننام وهنموت نفسنا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمجمع هاير الصناعي بمنطقة العاشر من رمضان.

واستمع الرئيس السيسي، خلال الجولة إلى شرح المهندس أحمد الجندي، مدير المجمع الصناعي، والتي أكد فيها عزمهم على إنهاء المرحلة الثالثة التي أمر بها الرئيس.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعهد بتقديم المزيد من الدعم لإنهاء تلك المرحلة.

من جانبه، قال الرئيس السيسي، إن المجمع بإمكانه الاطلاع على نسبة ما تستورده مصر من الخارج، من بيانات الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي ووزارة المالية.

وتوجه بحديثه لمدير المجمع: «لو عرفت ده الفرصة هتقول لك اعملني خدني أنا جاهزة، وإحنا نساعدك زي ما أنت عاوز».

واعتبر الأرقام التي أعلنها المدير برفع نسبة المكون المحلي إلى 70% خلال عام بأنها «قليلة جدًا»، ليرد المسئول: «أوعد حضرتك إن إحنا مش هننام هنموت نفسنا».

وافتتح الرئيس مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة، بمنطقة العاشر من رمضان، وهو أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية في مصر، وتم البدء فيه والانتهاء منه خلال أقل من عام ونصف.

ويعد المجمع الصناعي هاير ضمن فلسفة عمل للدولة المصرية في العقد الأخير، والتي تعتمد على تطوير ودعم القطاع الحكومي بكل تنوعاته، وكذلك دعم وتعزيز القطاع الخاص، ودعم التنافسية بين كل القطاعات لتحقيق المصلحة القومية.