سميح سويرس: وزيرة الصحة حرصت على إقامة المهرجان ونجاحه

قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، ورئيس شركة أوراسكوم، إن مهرجان الجونة هذا العام، لم يكن سيحدث لولا موافقة الدولة، متابعًا أن وزارة الصحة أعطت الموافقات بإقامته.

وتوجه خلال تغطية خاصة تقدمها الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، على هامش الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مساء الجمعة، بالشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مضيفًا أنها حرصت على إقامة المهرجان بل ونجاحه.

وأضاف أن مركز الجونة للمؤتمرات الثقافة يشهد للمرة الأولى فعالية كبيرة كمهرجان الجونة، متابعًا أنه عند وعده لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بإقامة قاعة احتفالات، لاطلاق مهرجان موسيقي.

وأعرب عن حزنه بفقدانه خالد بشارة المدير التنفيذي بشركة أوراسكم، قائلًا «هو الراجل اللي شال عني الشيله وخسارته كانت كبيرة».

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.