كاف: ديانج أفضل لاعب في مباراة الأهلي والوداد

حصد أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، جائزة رجل المباراة أمام الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح ديانج في قيادة الأهلي لعبور الوداد المغرب في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على ستاد القاهرة، قدم خلالها واحدة من أفضل مبارياته منذ انضمامه للقلعة الحمراء، وصنع الهدف الثاني من تمريرة حاسمة لحسين الشحات.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" رسميًا..رجل مباراة نصف النهائي بين الأهلي والوداد هو أليو ديانج لاعب النادي الأهلي".

ونجح الأهلي في حجز بطاقة النهائي لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/2020، وفي انتظار الفائز من الزمالك والرجاء المغربي، في المباراة النهائية المقرر لها 6 نوفمبر المقبل.

