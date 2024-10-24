مصادر فلسطينية: مئات المستعمرين يقتحمون الأقصى

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ "اقتحام مئات المستعمرين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "مجموعات متتالية من المستعمرين وبأعداد كبيرة اقتحمت غرب المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، بالتزامن مع عيد فرحة التوراة اليهودي".

ووفق الوكالة، "شهد المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، اقتحامات مكثفة من قبل المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، بمناسبة عيد العُرش اليهودي، ارتكبوا خلالها عديد الانتهاكات، كان أبرزها تقديم القرابين النباتية الخاصة بعيد العُرش بشكل جماعي على مدار يومين في الجهة الشرقية من المسجد، بمشاركة الحاخام يسرائيل أريئيل، كبير حاخامات معهد الهيكل الثالث".

وأشارت إلى أن "هناك تصاعدا مستمرا في أعداد المستعمرين المقتحمين للمسجد الأقصى، حيث كانت أعدادهم قبل عدة سنوات لا تتجاوز خمسة آلاف سنويا، في حين وصلت هذا العام إلى أكثر من 60 ألف مقتحم".