الشناوي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

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يبحث مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الذي خاض مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، قبل مواجهة الزمالك الليلة.

واستقر مارسيل كولر على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى بدلًا من مصطفى شوبير، مع تواجد مروان عطية في التشكيل الأساسي.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: إمام عاشور - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، في الإمارات العربية المتحدة، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.