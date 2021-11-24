محافظ بورسعيد: توفير التدريب العملي لطلاب التعليم الفني بالمحافظة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني، وذلك تزامنًا مع المشروعات العملاقة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة، والتي توفر مزيدًا من فرص العمل لخريجي التعليم الفني، بالإضافة إلى حرص المحافظة على توفير التدريب والخبرة للطلاب أثناء مرحلة الدراسة بالتعليم الفني، في العديد من المشروعات الصناعية.

وأوضح المحافظ، أن العام الدراسي الحالي يشهد طفرة في مجال التعليم الفني، وذلك في إطار التوجه العام بالاهتمام بالتعليم الفني، وتوفير مختلف فرص العمل لخريجيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مازن مدير التعليم الفني ببورسعيد.

وتابع المحافظ سير العملية التعليمية ببورسعيد، وألقى الضوء على أهمية استمرار تدريب طلبة التعليم الفني داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى ببورسعيد، ليتم تأهيلهم لسوق العمل عقب تخرجهم بالمشروعات غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد بشرقها وغربها وجنوبها، مؤكدًا أن التعليم الفني هو المستقبل الحقيقي لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة توفر تدريب عملي للطلاب خلال فترة الدراسة براتب بصل لـ 1500 جنيه.

ووجه مدير التعليم الفني بتدريب الطلاب في الـ 28 مدرسة فنية ببورسعيد في جميع المصانع بجنوب وغرب وداخل بورسعيد، وتذليل كل العقبات بما يضمن توفير سبل الراحة للطالب، واكتساب الخبرات العملية خلال فترة التدريب.

وطالب المحافظ، أولياء الأمور بتغيير ثقافتهم وثقافة أبنائهم تجاه التعليم الفني، والعمل بالكيانات الاقتصادية العملاقة الجارية على أرض المحافظة.

ووجه بعقد لقاءات مستمرة داخل مدارس التعليم الفني لمتابعة توفير كل التسهيلات للطلاب خلال فترة الدراسة والتدريب.