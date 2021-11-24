برزاني: عودة أكثر من 400 مهاجر عراقي من الحدود البولندية - البيلاروسية

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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مساء الثلاثاء، عودة أكثر 400 مهاجر عراقي إلى ديارهم طواعية من الحدود بين بولندا وبيلاروس.

وقال برزاني، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس أن أكثر 400 مواطن عادوا إلى ديارهم طواعية، مضيفا " نتوقع وصول المزيد قريباً"،حسب بيان لحكومة إقليم كردستان.

ودعا رئيس الحكومة إلى" تعاون استراتيجي بعيد الأمد بين إقليم كردستان والعراق والإتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية" .

كما دعا إلى "حشد الدعم الكامل من الإتحاد الأوروبي لتأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة للعائلات التي تقطعت بها السبل".

وبحسب البيان جرى خلال الإتصال الهاتفي التباحث حول أوضاع المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

وأضاف البيان أن الجانبين ذكرا أن شبكات التهريب الدولية استخدمت المهاجرين لأغراض سياسية،وأنهما بحثا الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بهذا الاتجاه.