الصحة: حصول نحو 30% من المواطنين على لقاح كورونا

أيد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حصول نحو 30% من المواطنين على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا اليوم الأربعاء، بإعطاء المواطنين جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الجرعة المعززة ستمنح للفئات الأكثر عرضة للإصابة فيروس كورونا كالأطقم الطبية والأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية.

وأشار إلى أن الجرعة المعززة تُمنح للفئات المستهدفة بعد مرور 6 أشهر على موعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، منوهًا إلى أن احتمالية إصابة الإنسان مرة أخرى بفيروس كورونا خلال تلك المدة واردة.

وأوضح متحدث الصحة، أن الوزارة سترسل رسائل إلى الفئات التي مر على موعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا 6 أشهر بشأن التوجه إلى مركز محدد للحصول على الجرعة المعززة، مناشدًا إياهم متابعة هواتفهم بصورة مستمرة.

وذكر أن المصابين بفيروس كورونا بإمكانهم الحصول على اللقاح بمجرد التعافي من الفيروس، مؤكدًا أن المناعة المتكونة بعد تلقي اللقاح قوية، وقد تكون أكثر قوة من المتولدة بعد الإصابة.

وعن إمكانية تلقيح الطلاب داخل المدارس، أكد أن الأسهل مرتبط بتسجيل الطلاب على موقع الوزارة وتوجيههم إلى أماكن اللقاح، متابعًا: «نستهدف تلقيح أكبر عدد من المستهدفين، ولو وجدنا المعدلات تقل قد نصل لمرحلة أننا نخبط على البيوت».