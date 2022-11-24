مطار المخا اليمني الجديد يستقبل أول رحلة على متنها أدوية وموظفين

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أعلن مسؤول يمني، اليوم الخميس، تشغيل أول رحلة جوية عبر مطار المخا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن مطار المخا غربي محافظة تعز، استقبل طائرة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية تقل أدوية وموظفين.

وأوضح أن هذه أول طائرة يستقبلها مطار المخا الذي تم إنشاؤه حديثا بدعم من دولة الإمارات.

واعتبر أن تشغيل المطار يعتبر خطوة مهمة لخدمة ملايين السكان في محافظتي تعز والحديدة.

وتم تأسيس هذا المطار خلال فترة الحرب، بإشراف من عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح، وبدعم من دولة الإمارات المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.

يشار إلى أن مديرية المخا الساحلية تخضع إداريا لمحافظة تعز، وتسيطر عليها قوات المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات.