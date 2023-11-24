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أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتورعبد السند يمامة رئيس الوفد عن تنظيم مؤتمر غدا الساعة الخامسة مساء بمحافظة الغربية تنظمه اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية برئاسة المهندس النائب حازم الجندي.

وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن المؤتمر هو الثالث ضمن مؤتمرات المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة ضمن سلسلة مؤتمرات تعقدها الحملة.

وذكر الجندي أن هذا هو المؤتمر لثالث للدكتور عبدالسند يمامة وسط حشد متوقع من أبناء الغربية، وأضاف النائب حازم الجندي عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية أن المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا.

ودعا الجندي جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة.