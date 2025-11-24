البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي بكينيا بسبب انخفاض سعر الفائدة

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في كينيا، مستشهدا بتراجع التضخم وتيسير السياسة النقدية والنمو القوي للائتمان ومرونة القطاع الزراعي، كعوامل رئيسية وراء هذا التعديل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، قوله في تقريره بشأن "تحديثات كينيا الاقتصادية"، الذي صدر اليوم الاثنين، إنه يتوقع الآن نمو الاقتصاد بنسبة 9ر4% هذا العام، بالمقارنة مع 4.5% من قبل.

وجرى خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 375 نقطة أساس إلى 9.25% منذ أغسطس 2024، حيث ظل معدل التضخم أقل من متوسط المستهدف من جانب البنك المركزي، والذي تبلغ نسبته 5%، في خطوة قال عنها البنك إنها ستعزز دخل الأسر والاستثمار الخاص في قطاعات مثل البناء.