مقتل 3 عسكريين عراقيين جراء انفجارين شمال غرب الموصل

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط، جراء انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شمال غرب الموصل /400 كلم شمال بغداد/.

وقال العقيد مزهر حسن البياتي إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا اليوم بالتعاقب مستهدفتين دورية للجيش العراقي عند مفرق معسكر الكسك (110 كلم شمال غرب الموصل)، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وجنديين اثنين، إلى جانب إصابة اثنين آخرين بجروح".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف متفرقة ينفذها فلول تنظيم داعش رغم الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017 .