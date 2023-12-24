نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: القضاء على حماس ليس كافيا لأهداف حرب غزة

قال نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال يائير جولان، إن القضاء على حركة حماس ليس كافيا لأهداف الحرب على قطاع غزة.



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الجنرال جولان قوله إن المستوى السياسي في (دولة الاحتلال) لم يحدد ما هي أهداف الحرب على قطاع غزة.



وأوضح جولان الذي شغل أيضا عضوية الكنيست (البرلمان) سابقا، أن شعار القضاء على حماس ليس كافيا، معبرا عن صدمته لخوض حرب دون وضع أي أهداف عسكرية، بحسب وكالة سبوتنيك.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل تسعة من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486 قتيلا.



وقال جيش الاحتلال في بيان، إن بين القتلى 158 عسكريا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.



علما بأن حصيلة جيش الاحتلال مشكوك فيها، وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن الحصيلة الفعلية أضعاف ما يتم إعلانه.