 نتنياهو يمثل للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة إليه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يمثل للمرة السادسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة إليه


نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:03 ص

مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، للمرة السادسة خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات «1000» و«2000» و«4000» الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به».


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