مسئول إسرائيلي: ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ في يناير

قبل أيام من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ميامي، قال مسئول إسرائيلي رفيع للقناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستبدأ في يناير المقبل.

وأضاف المسئول الإسرائيلي أن إسرائيل تخشي أن يضغط ترامب للانتقال إلى المرحلة التالية من دون نزع سلاح غزة.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم السبت الماضي، تفاصيل الخطة متعددة المراحل لإعادة إعمار قطاع غزة التي طرحها ويتكوف وكوشنر، وذلك على خلفية تقدير متزايد في إسرائيل بأنه لن يكون هناك مفر من دخول جديد إلى القطاع، وأن الولايات المتحدة لن تنجح في إقامة قوة متعددة الجنسيات تؤدي إلى نزع سلاح حماس.

وفي نفس اليوم، قال ويتكوف في ختام محادثات أجراها مع ممثلي دول الوسطاء في ميامي، إن "المرحلة الأولى أسفرت عن تقدم، بما في ذلك توسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة رهائن قتلى، وانسحابات جزئية للقوات، وتقليص الأعمال العدائية. وفي مناقشاتنا بشأن المرحلة الثانية شددنا على إتاحة إمكانية إقامة هيئة حكم في غزة تحت سلطة موحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام".

وأضاف: "عبرنا عن دعمنا لإنشاء وتشغيل مجلس السلام على المدى القريب بوصفه إدارة انتقالية لمسارات الحكم المدني والأمني وإعادة الإعمار. واستعرضنا الخطوات التالية في تنفيذ مراحل خطة السلام الشاملة لغزة، مع التأكيد على أهمية الاستمرارية والتنسيق والرقابة الفعالة بالتعاون مع مؤسسات محلية في غزة وشركاء دوليين".

وتابع: "نجدد تأكيد التزامنا الكامل بخطة السلام ذات العشرين نقطة التي طرحها الرئيس ترامب وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، وضبط النفس، والتعاون مع ترتيبات الرقابة. وستتواصل المشاورات الإضافية في الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية"