التبت المنطقة الوحيدة حتى الآن في الصين التي لم يصل إليها «كورونا»

أفادت تقارير إعلامية رسمية بأن فيروس كورونا الجديد قد وصل إلى جميع المناطق في أنحاء الصين، باستثناء إقليم التبت، وذلك بعد تأكيد حالة إصابة بالفيروس في مقاطعة تشينغهاي.

وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فإن القائمة، التي تضم 30 مقاطعة ومنطقة وبلدية، تمتد من بكين حتى مناطق صينية تتمتع بالحكم الذاتي، مثل شينجيانج ومنغوليا الداخلية. كما أصيبت بالفيروس منطقتان إداريتان خاصتان في الصين، وهما ماكاو وهونج كونج.

فقط التبت النائية، وهي منطقة أخرى تتمتع بالحكم الذاتي في أقصى غرب الصين، تبدو غير مصابة بالفيروس.

وانتشر فيروس كورونا بالتزامن مع سفر مئات الملايين من المواطنين في أنحاء البلاد وخارجها هذا الأسبوع للاحتفال بالعام القمري الجديد. وتشهد هذه العطلة أكبر عملية انتقال جماعي سنوي للسكان في الصين.