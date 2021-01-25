تونس: فرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع الوافدين بداية من 1 فبراير المقبل

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن اتخاذ مجموعة من القرارات، تبعًا لتطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة «كوفيد -19»، وظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ببعض البلدان، بهدف الحد من انتشار الفيروس، لافتة إلى بدء العمل بهذه القرارات بدءًا من يوم الاثنين الموافق 1 فبراير.

ونشرت الصحة التونسية القرارات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، كالآتي:

مواصلة تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كل البلدان التي شهدت ظهورًا وانتشارًا وبائيًا للسلالة الجديدة من فيروس كورونا: المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل.

بالنسبة لبقية البلدان فإنه يتعين على الوافدين بما في ذلك الوافدين أو العائدين من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) الالتزام بما يلي: إجبارية القيام بتحليل PCR والاستظهار بما يفيد سلبية التحليل لا يتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر.

التزام الوافدين بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للغرض، ضمن القائمة المصاحبة على نفقتهم، والاستظهار عند التسجيل.

القيام بتحليل RT-PCR في اليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم وفي صورة سلبية الاختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.

يتم منح التراخيص الاستثنائية من طرف لجنة الحجر الصحي الإجباري بوزارة الصحة ويقتصر الترخيص على الحالات الاستثنائية لأسباب صحية أو مهنية أو عائلية.