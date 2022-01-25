وزير التعليم يحسم الجدل حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن القرار الأول والأخير في موضوع تأجيل الدراسة بسبب تحورات فيروس كورونا يرجع إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمة بمجلس الوزراء، منوهًا إلى أن تكرار تلك الأسئلة يرهق الجميع.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن الجداول الدراسية تسير في موعدها طالما لم تصدر الوزارة أية قرارات بشأن الأمر، مناشدًا المواطنين عدم استباق الأحداث.

وتساءل عن سبب عدم سؤال أصحاب الشائعات عن مصادر أخبارهم الخاصة بتأجيل الدراسة وإلغاء الفصل الدراسي الثاني، مضيفًا: «لا أعلم الإجابة على هذا السؤال، من يعلمها هي اللجنة العليا في ضوء التغيرات اليومية لجائحة كورونا».

وأكد وزير التعليم، أن الوزارة تستهدف استمرار الدراسة؛ لأنه من الصعب تعويض ما فقده الطلاب خاصة خلال المراحل الأولى، معقبًا: «ليس الهدف التقليل والتخفيف ونكسر السنة، نحن من نقدم الخدمة وأريح لنا لو قفلنا، لكننا نريد استكمال الدراسة من أجل مصلحة الطلاب».