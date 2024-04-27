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وزيرة مالية الهند تتوقع المزيد من التقلبات بسبب الحروب

د ب أ
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 1:45 م | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 1:45 م

دعت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان ، جميع الدول للاستعداد لمواجهة حالات عدم اليقين، مثل الحروب والاضطرابات، في حركة البضائع.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع مجلة "إنديا توداي" أنه ستكون هناك تقلبات كبيرة، بما في ذلك حركة الشحن في أعالي البحار، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وترى الوزيرة أيضا أن ارتفاع أسعار النفط الخام والتقلبات في قيمة الروبية، أمام الدولار، يمثلان تحديات لاقتصاد الدولة الواقعة جنوب آسيا.

وذكرت وزيرة المالية أن الروبية الهندية ظلت ثابتة أمام معظم العملات الأخرى، غير الدولار وأن "بنك الاحتياطي الهندي" يراقب الوضع عن كثب.


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