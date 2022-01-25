أحزاب الائتلاف الحاكم بألمانيا والتحالف المسيحي يقترحون إعادة انتخاب الرئيس

اقترحت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا (الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر) بالإضافة إلى حزبي تحالف المستشارة السابقة انجيلا ميركل المسيحي، إعادة انتخاب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لفترة جديدة.

وبعثت الأحزاب الخمسة بخطاب بهذا الخصوص إلى رئيسة البرلمان بيربل باس ووقع على الخطاب الرؤساء السبعة للأحزاب بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب.

وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الخطاب اليوم الثلاثاء، وكانت مجلة "دير شبيجل" قد أوردت تقريرا في وقت سابق عن هذا الاقتراح.

ومن المنتظر أن يتم انتخاب الرئيس داخل الجمعية الاتحادية في الثالث عشر من شباط/فبراير المقبل، وتعتبر إعادة انتخاب شتاينماير في حكم الأمر المؤكد.