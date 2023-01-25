روسيا تشارك بوفد كُتاب وشعراء في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال المركز الثقافي الروسي، في بيان له، إن الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب استقبل مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، هذا الأسبوع.

حيث تمت مناقشة مشاركة روسيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ 54 التي تنطلق فعاليتها يوم الاربعاء 25 يناير تحت شعار "على اسم مصر معا نقرأ، نفكر، نُبدع".

وأضاف البيان أن بهي الدين رحب بالمشاركة الروسية في معرض الكتاب مؤكدا أن كل من موسكو والقاهرة قد وقعا بروتوكول تعاون، حيث يحرص الجانبان على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض موسكو الدولي للكتاب كل عام.

ومن جانبه أشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن روسيا تشارك في معرض الكتاب هذا العام بوفد متميز من الكُتاب والشعراء، حيث تُنظم ندوات داخل معرض الكتاب، وأيضا بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة يومي 3 و 4 فبراير القادم حول أحدث الاصدارات في الأدب الروسي، والتي يتناول بعضها مصر والمنطقة العربية.

أشار جاتين أن الوفد الروسي يضم كل من الكُتاب ديمتري ستريشنيف، وانا ماتفييفا، والشعراء عاليا كاريموفا، ومكسيم أميلين.

كما يشارك وفد من قناة روسيا اليوم مكون من سلام مسافر، وخالد الرشد، وأنيسة جوردينا، وألفيرا سوخاريفا، ألكسندرا نوجينسكايا، انا بيليكوفا.

وأشار شريف جاد رئيس جمعية الخريجين من الجامعات الروسية، ومدير العلاقات العامة بالمركز الروسي، أن معرض الكتاب هو أهم حدث ثقافي خلال العام، وتحرص جمعية الخريجين على تقديم أنشطة خاصة بالثقافة الروسية في اطار فعاليات المعرض، وهو تقليد ثابت منذ عدة سنوات.

يذكر أنه تم اختيار كلا من صلاح جاهين، كامل كيلاني شخصيتا المعرض لهذه الدورة، وضيف شرف "الأردن"، وتقام فعاليات المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.