أوغندا: استئناف تصدير الذهب إلى الأسواق العالمية

استأنفت أوغندا تصدير الذهب إلى أسواق العالم الخارجي مع بداية العام 2023 وذلك بعد 6 أشهر من توقف عمليات تصدير الذهب من أوغندا إلى خارجها نتيجة غياب التشريعات الضريبية المحكمة التي تنظم ذلك.

وذكر بنك أوغندا المركزي أن شحنة ذهب تم تصديرها مطلع الأسبوع الجاري تصل قيمتها إلى 172 مليون دولار أمريكي وفقا لقواعد منظمة جديدة في المحاسبة الضريبية تم التوصل إليها بين الدولة وروابط منتجي الذهب وتجاره في أوغندا والذين عارضوا ضريبة إضافية كانت الدولة قد قررتها عليهم في يوليو الماضي.

كانت تلك الضريبة المفروضة تعادل 200 دولار عن كل كيلوجرام من الذهب المصدر وهي القيمة التي تم خفضها بنسبة النصف لحلحلة الأزمة، حيث يشكل تصدير الذهب نسبة لا تقل عن 44% من إيرادات التصدير الأوغندية إلى الأسواق الدولية سنويا.