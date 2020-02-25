ضبط 7 قضايا مخدرات بالمنيا



تمكنت حملة أمنية لرجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدد 7 قضايا مخدرات ما بين تعاطي واتجار، وتحريز كمية كبيرة من الحشيش والهيروين المخدرين.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، يفيد بقيام رجال مكافحة المخدرات من ضبط عدد 7 قضايا مخدرات ما بين 5 اتجار، وقضيتين تعاطي، وتحريز كمية من المواد المخدرة عبارة عن 495 جرام حشيش، و3 أقراص مخدرة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتحريز المخدرات المضبوطة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.