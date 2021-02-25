قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسرح المواجهة والتجوال لعام 2021 يقدم عروضًا لمحاربة الأفكار الظلامية، والعادات والتقاليد البالية المنتشرة، فضلًا عن بناء الإنسان المصري عن طريق الفن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن المواجهة والتجوال يضم مجموع الفرق المحترفة كالمسرح القومي والكوميدي والحديث، لافتًا إلى تقديم 9 عروض تجوب 14 محافظة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تقديم عرض «المتفائل» إنتاج المسرح القومي وبطولة الفنانين سامح حسين وسهر الصايغ في طنطا، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تقديم نفس العرض في قنا خلال العيد، معلقًا: «نختار العروض التي نرغب في مشاهدة المواطن لها وتكون لها رسائل خاصة».

ولفت رئيس البيت الفني للمسرح، إلى تقديم عرض «ولاد البلد» في أكثر من 60 قرية، قائلًا إن العروض يتم تقديمها إما من خلال قصور الثقافة أو العربات المجهزة للثقافة الجماهيرية في القرى والنجوع.

وأكد أن الإقبال على العروض المقدمة هائل، مختتمًا: «وجوه حضور العروض تخلينا نعمل أي حاجة، والعروض فيها الفكرة والبسمة والتسلية والتثقيف، نحن صادقون فيما نقدمه حتى يصل إلى الجمهور بسرعة وبساطة».

وأعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة مسرح المواجهة والتجوال لعام 2021، وكرمت الفرق المشاركة في المشروع، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بالمسرح القومي بالعتبة، ونظمها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وحضرها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين.