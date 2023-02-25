وزير البترول: أكثر من 100 اتفاقية تربط بين مصر والكويت في مختلف المجالات

قال وزير البترول والثروة المهندس طارق الملا، إن التعاون بين مصر والكويت مثمر وبناء، وآخذ في التطور فهناك ما يزيد على 100 اتفاقية مشتركة تربط بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب استثمارات وبرامج تنموية تجسد الطبيعة المتميزة لتلك العلاقات إضافة إلى التنسيق والتقاء الرؤى حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في كلمة للوزير اليوم السبت خلال مشاركته، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في احتفالات دولة الكويت بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني للاستقلال والذكرى الثانية والثلاثين لعيد التحرير، التي أقامتها السفارة الكويتية بالقاهرة.

واستحضر الملا بكلمات لقائد الاستقلال الكويتي الشيخ عبدالله السالم الصباح، "ستستمر الكويت دائمًا بإذن الله في طريقها الذى خطته لنفسها، دولة عربية تتضامن مع شقيقاتها في كل ما يعود بالخير على الأمة العربية، دولة مستقلة تؤيد حق كل بلد في نيل حريته واستقلاله، دولة محبة للسلام تؤيد كل من يسعى إليه متمسكة في كل ذلك بميثاق الأمم المتحدة".

وأكد الملا أنه هذا هو التوجه الذي تتبناه مصر وتصر عليه كحق عادل للدول والشعوب، فالعلاقة بين مصر والكويت نموذج يُحتذى في العلاقات العربية العربية ويجمعهما تاريخ مشترك وتوافق في الرؤى واحترام متبادل.

وشدد على أن مصر والكويت دولتان تمتد أواصر الترابط والتعاون بينهما، قيادة وحكومة وشعباً، وتأسيساً على العلاقات شديدة الخصوصية التي تجمع مصر والكويت، والتي سجلها التاريخ وأكدتها المواقف المتبادلة، تعمل الدولتان الشقيقتان باستمرار على تعزيز العلاقات الاقتصادية، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، حيث شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، مما جعل مناخ مصر جاذباً للمستثمرين العرب والأجانب، كما ساهم في زيادة حجم تواجد المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية.

وأوضح أنه في عام 2014 قامت مصر والكويت بتأسيس واحد من مجالس التعاون المهمة بين البلدين وهو مجلس التعاون المصري الكويتي بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والسعي نحو تعاون أكبر في مجال الاقتصاد والاستثمار، حيث يُقدر حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بما يزيد عن 15 مليار دولار؛ مما يجعل من الكويت ثالث أكبر شريك تجارى عربي لمصر ورابع أكبر شريك تجارى عالمي بين الدول المستثمرة في مصر.

ونوه الوزير بالعمق الاستراتيجي والثقل الذي تتمتع به الدولتان في موقعهما الجغرافي وتوظيف ذلك؛ بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويخدم أهداف التنمية المستدامة وحقوق الشعوب في التنمية والرفاهية.

كما أكد دعم مصر المستمر لدولة الكويت الشقيقة لتحقيق المزيد من الرفعة والتنمية، متقدما بخالص التهاني للحكومة وللأشقاء بدولة الكويت في هذه المناسبة الجليلة.