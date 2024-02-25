اختطاف 6 أعضاء من طائفة كاثوليكية في هايتي

أعلنت جماعة "أخوة قلب يسوع الأقدس" اليوم الأحد، أن 6 أعضاء من جماعة دينية في هايتي، اختطفوا على أيدي مجرمين مسلحين، خارج مدرسة، في العاصمة "بورت-أو-برنس".

وذكرت الجماعة في بيان حدد أسماء 6 إخوة مفقودين وفردا آخر "من فضلكم، صلوا من أجل العودة الآمنة لهؤلاء الأخوة الهايتيين الستة، الذين خطفوا على أيدي قطاع طرق مسلحين، أثناء فتح مدرسة أمس الأول الجمعة".

وتنشط جماعة "الأخوة الكاثوليكية" في المقام الأول في العمل التربوي.

جدير بالذكر أن هايتي تشهد عنفا وجريمة بشكل متزايد، وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة، تسيطر عصابات على حوالي 80% من مدينة "بورت –أو-برنس"، عاصمة هايتي وتنتشر بشكل متزايد إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وفي العام الماضي، ارتفع العدد الموثق للقتلى والمصابين والمختطفين بواقع 122%، مقارنة بعام 2022، ليرتفع إلى أكثر من 8400 فرد بشكل إجمالي.

وعانت هايتي من فساد وعنف وكوارث طبيعية طيلة سنوات.

ومنذ الزلزال المدمر في عام 2010، الذي أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص، تعتمد هايتي على مساعدات تنموية.