ترامب: الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا.



وقال ترامب خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "نحن نعمل بجد لإنهاء الحرب التاسعة، والقتل والمذبحة بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد الرئيس الأمريكي مرة أخرى أن "هذه الحرب لم تكن لتحدث أبدا لو كنت رئيسا".



وأضاف: "كل ما نرسله إلى أوكرانيا يتم إرساله عبر حلف "الناتو"، وهم يدفعون لنا مقابل كل شيء".

ووصف ترامب دول "الناتو" بأنها "أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة" لأنها "وافقت على إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع".



وكان المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف قد وعد يوم الأحد الماضي بأخبار سارة بشأن التسوية الأوكرانية في الأسابيع المقبلة.

وعقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في أواخر يناير وأوائل فبراير، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن في أبو ظبي. وبحثوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى الحرب.

وعقدت الجولة الثالثة من مفاوضات السلام في جنيف يومي 17 و18 فبراير. وأفاد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، بأن المفاوضات كانت صعبة ولكنها اتسمت بالعمل الجاد. وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع جديد بشأن أوكرانيا قريبا.