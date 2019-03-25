زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: استنتاجات مولر تؤكد رواية ترامب بشأن روسيا

قال السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي في بيان اليوم الأحد، إن استنتاجات المحقق الخاص روبرت مولر توكد أن رواية الرئيس دونالد ترامب بعدم وجود أي تورط من جانب حملته للتآمر أو التعاون مع الروس في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ومع ذلك، قال ماكونيل في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية إن "الجهود المستمرة من جانب روسيا للتدخل في ديمقراطيتنا خطيرة ومزعجة، وأرحب بمساهمات المحقق الخاص في جهودنا كي نفهم بشكل أفضل النشاطات الروسية في هذا الشأن".