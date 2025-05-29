حماس تتسلم مقترح ويتكوف الجديد وتعلن دراسته بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها تسلمت من الوسطاء "مقترحا جديدا" في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "استلمت قيادة حركة حماس من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وتقوم بدراسة هذا المقترح بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".

وأفاد مصدر في حماس طالبا عدم الإشارة لاسمه، بأن الحركة تتعامل مع المقترح في ضوء حرصها على حماية أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم صموده، وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة، مشيرا إلى أن موقف حماس من أي مبادرة مرهون بتحقيق هذه الأهداف وضمان وقف العدوان بشكل كامل.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المساعي السياسية والدبلوماسية المكثفة لإنهاء التصعيد المتواصل في غزة، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.