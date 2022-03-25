استطلاع يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي على مدار عامين متتاليين



أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش خلال عامين متتاليين، للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود.



وتوقع الاستطلاع الذي شمل 24 محللا اقتصاديا وتم إجراؤه خلال الفترة من 18 وحتى23 آذار/مارس الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سوف ينكمش بنسبة 6ر9 بالمئة في 2022 وبنسبة 5ر1بالمئة في 2023.



وذكرت بلومبرج أنه قبل الهجوم على أوكرانيا، كان الاقتصاد الروسي في طريقه لتحقيق النمو للعام الثاني على التوالي.



وفي تغير صارخ للآفاق الاقتصادية في روسيا، من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 20 بالمئة هذا العام، في اسرع وتيرة له خلال عقدين.



وأشارت الدراسة أن البنك المركزي الروسي سوف يضطر إلى تثبيت نسبة الفائدة عند عشرين بالمئة على الأقل حتى نهاية الربع الثاني من العام.