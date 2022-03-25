توقعات ببيع أكبر ماسة بيضاء تعرض في مزاد بـ30 مليون دولار في مايو

أفادت التوقعات ببيع أكبر ماسة على الإطلاق تعرض في مزاد بـ30 مليون دولار في دار مزادات كريستيز بجنيف في 11 مايو المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر ثمن الماسة التي تشبه ثمرة الكمثرى وزنتها 228 قيراطا قبل البيع بما بين 20 مليون دولار إلى 30 مليون دولار. وجرى العثور على الماسة خلال عمليات التعدين وهي في حجم البيضة، قبل نحو 20 عاما في جنوب أفريقيا ولكن لم تعرض إلا الآن للبيع العام.

ويقول راهول كاداكيا، رئيس قسم المجوهرات في كريستيز "هناك الآن شهية كبيرة في السوق للألماس". كما أن الشركة توسطت في البيع الخاص المبدئي للماسة لشخص احتفظ بها على مدار العقدين الماضيين تقريبا.

وفي حال بيعت الماسة بتقديرها المرتفع، فسوف تصبح على الفور إحدي أغلى قطع الألماس الأبيض في العالم.