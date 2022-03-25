الاتحاد الإماراتية: التشغيل التجاري لثاني محطات براكة يؤكد الالتزام بالحياد المناخي 2050

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وإضافة 1400 ميجاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء بالإمارات، يؤكد التزام الدولة بطريق الحياد المناخي 2050.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "براكة.. طاقة مستدامة" - أن "براكة" الذي يعمل وفق أرقى وأهم معايير الأمن والسلامة الدولية، نجاح ينطلق من نهج قيادي استثنائي، واستراتيجيات محددة بمدد زمنية، ورؤية واضحة تقوم على مفهوم الاستدامة بتوفير كهرباء موثوقة وصديقة للبيئة على نحو آمن، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، ودعم الاقتصاد المتنامي وإلهام الجيل الجديد من رواد وقادة الطاقة الصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن "براكة" هو عنوان الإنجازات الإماراتية المتلاحقة، من أجل تحقيق أهداف الخمسين بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والاستمرار في بناء نموذجنا التنموي المتفرد وريادتنا في المنطقة والعالم.