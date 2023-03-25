تشهد مدن ومراكز محافظة القليوبية، استقرارا في الأحوال الجوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد أن شهدت تقلبات في الأحوال الجوية، وحدوث برق ورعد مصاحب لسقوط الأمطار المتوسطة على بعض أنحاء المحافظة مع نشاط للرياح الخفيفة مساء أمس الجمعة.

وتابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جهود شفط مياه الأمطار، وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي تشهدها المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية بعدد من طرق وأنفاق المحافظة من بينها منطقة الفلل بمدينة بنها، ونفق شعراوي، والطريق الزراعي، ونفق الحدادين، ونفق مشتهر، ونفق مزلقان زكي.

ولفت المحافظ، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار في الأحوال الجوية.

فيما وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وأكد رئيس الشركة، على تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

كما أعلن المحافظ، تعطيل الدراسة اليوم السبت الموافق 25 مارس الجاري بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية التي تعمل يوم السبت "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح، أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات المختلفة.

وأشارت محافظة القليوبية في وقتٍ سابق إلى أرقام استقبال شكاوى المواطنين؛ بهدف التدخل الفوري حفاظاً على سلامة الجميع، من خلال الأرقام 0133212447 - 0133212466 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624.