أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم السبت، مقتل شخصين وفقدان 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بعد انفجار في مصنع شوكولاتة في بنسلفانيا الليلة الماضية، وذلك وفق آخر حصيلة رسمية وسط تخبط في تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول عدد الضحايا.

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية بنسلفانيا -في بيان صحفي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن عدد الوفيات بلغ 5 قتلى ولا يزال هناك 6 في عداد المفقودين، قبل أن تغير لاحقا تصريحها لتعلن مصرع شخصين فقط وفقدان 5 حتى ظهر اليوم.

من جانبه، قال قائد شرطة منطقة ويست ريدينج واين هولبن، خلال مؤتمر صحفي في وقت مبكر من اليوم السبت، إن الانفجار الكبير الذي وقع في مصنع شركة بالمر للشوكولاتة، على بعد حوالي 60 ميلاً شمال شرق فيلادلفيا، أسفر عن مصرع شخصين وفقدان 9 آخرين، قبل وتدمير أحد مباني الشرق وأضرار بالمبنى الآخر.

وأضاف هولبن أن السلطات المحلية تحقق حاليا للوقوف على أسباب الانفجار، مشددا على عدم وجود أي خطر على المنطقة المحيطة بالمصنع، لكن يجب على السكان تجنب المنطقة التي وقع فيها الانفجار واتباع تعليمات مسؤولي إنفاذ القانون.

وقال متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في بنسلفانيا إن سبب الانفجار ربما يكون تسريب غاز بالمصنع.