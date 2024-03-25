شهدت محافظة المنيا، فجر اليوم، رياح شديدة مثيرة للأتربة مما تسبب في أضرار وتساقط للأسلاك وأعطال كهرباء، وغلق للطريق الصحراوي الغربي.

وطالبت محافظة المنيا، في بيان اليوم، المواطنين بتوخي الحذر ورفع درجة الاستعداد القصوى ورفع درجة لاستعادة بالمستشفيات وعمل دوريات مشتركة بين المرور والوحدات المحلية لمواجهة أي آثار ناجمة عن هذه الموجة.

وقال عدد من السائقين، إن الرياح الشديدة قطعت الطريق الصحراوي الغربي، واضطرت جميع السيارات للتوقف بسبب الرمال والأتربة التي أعاقت الرؤية وكادت أن تتسبب في حوادث كبيرة.

ووجه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، بسرعة التوجه بالتعاون مع مسئولي قسم الإنارة بالوحدة لإصلاح أعطال الكهرباء، وتوصيل الأسلاك الكهربائيه التي تم قطعها بسبب سوء الأحوال الجوية امام المساكن وأمام كنيسة القديسة دميانه بماقوسة على الطريق الزراعي السريع مصر - أسوان؛ لإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى.

وتوجه محمد علي رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، بفريق الإنارة العامة، وتم تغيير الأسلاك الكهربائية وتوصيل اسلاك كهربائية جديدة وإعادة انارة الطريق؛ لتوضيح الرؤية للمواطنين ومنعا للحوادث المرورية.