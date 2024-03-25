مصادر دبلوماسية: الجيش الأمريكي يعزز مهام مقر القيادة في اليابان

ذكرت مصادر دبلوماسية في اليابان، أن الجيش الأمريكي يعتزم تعزيز مهام مقر قيادته في البلاد، حيث يهدف إلى تعاون أكثر سلاسة مع قوات الدفاع الذاتي في الدولة الآسيوية في مواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها الصين وكوريا الشمالية.



وقالت المصادر، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تتفق اليابان والولايات المتحدة على مراجعة عمليات القيادة والسيطرة عندما يعقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في واشنطن العاصمة أبريل المقبل وأنه سيتم تضمين ذلك في بيان مشترك.



ورجحت المصادر أن تناقش طوكيو وواشنطن تفاصيل مثل هذه القضايا قبل محادثات ثنائية زائد اثنين التي يشارك فيها وزيرا الدفاع والخارجية في البلدين والتي ستعقد بحلول نهاية هذا العام.



جدير بالذكر أن اليابان والولايات المتحدة ستعملان أيضًا على اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز قدراتهما على الاستجابة. ويشار إلى أن طوكيو قررت عام 2022 اكتساب القدرة على ضرب قواعد العدو حتى بموجب دستور اليابان الذي ينبذ الحرب.