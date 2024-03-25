وزير الخارجية الأردني: غزة أصبحت مقبرة مفتوحة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن غزة أصبحت مقبرة مفتوحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في العاصمة عمّان، اليوم الاثنين، أن ما يحدث في غزة ستكون له تبعات كارثية ليس للمنطقة وحسب لكن للسلم الدولي.

وثمن موقف جوتيريش بالمطالبة بتطبيق القانون الدولي والحث على الوقف الفوري لقتل وتجويع الأبرياء، موضحًا أن الأردن ستواصل العمل مع الأمم المتحدة لضمان وقف الجنون الذي يحدث في غزة.

وشدد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لمواجهة جرائم القتل والتجويع في غزة، وأن يكون هناك عقاب لخرق القوانين الإنسانية.

وأكّد أن عمّان والأمم المتحدة عملتا سويا من أجل القضية الفلسطينية لا سيما في دعم اللاجئين، موضحًا أن هناك عملًا رائعا تم إنجازه في السنوات الماضية لدعم الفلسطينيين.

وأشاد بدور وكالة الأونروا في إنقاذ حياة الفلسطينيين، مثمنا قرارات الدول التي استأنفت تمويلها.