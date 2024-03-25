مكافحة وعلاج الإدمان وحياة كريمة يطلقان قافلة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" قافلة توعوية تجوب المناطق المطورة "بدلية العشوائيات" في الأسمرات وحدائق أكتوبر؛ للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

تضمنت القافلة التوعوية أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وندوات دينية للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، حيث يتم تنفيذ أنشطة لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، كما تم تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية متعددة للأطفال تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وخطورة التدخين.

وتضمنت الأنشطة للأطفال لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ويرجع للوراء، بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

وتم تنظيم إفطار جماعي لعدد 2000 شخص بمناطق "الأسمرات وحدائق أكتوبر"، وتوزيع هدايا وفوانيس رمضان كذلك توزيع لعب للأطفال مرتبطة برفع وعيهم بأضرار التدخين.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص الصندوق على التنوع في الأنشطة التوعوية داخل المناطق المطورة لتتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأيضا الفئات المستهدفة، حيث يتم تنظيم ندوات للأسر لتوعيتهم بخطورة الإدمان وأنشطة فنية وثقافية للشباب، وأيضا إطلاق دوري رياضي لأبناء هذه المناطق تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بما يعزز الوعي بخطورة مشكلة التعاطي وإدمان المواد المخدرة.