مسئول أمني إسرائيلي: وقف إطلاق النار هش ونحن نستعد للعودة إلى القتال

كشف مسؤول أمني إسرائيلي كبير، مساء اليوم السبت، عن حالة من التشاؤم تسود الأوساط الأمنية حيال فرص نجاح مفاوضات إسلام آباد، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع القوات الأمريكية يستعد لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال انهيار المحادثات.

وأوضح المسؤول، في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الهدنة الحالية "هشة للغاية"، مشيراً إلى أن إسرائيل قدمت للإدارة الأمريكية قائمة مطالب "خطوط حمراء" لا يمكن التنازل عنها، على رأسها إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وتفكيك منشأة "فوردو" النووية، إلى جانب الإصرار على فصل المسار اللبناني عن المفاوضات الجارية مع طهران.

وفي سياق الاستعدادات الميدانية، أكدت المصادر أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل تعزيز قواتها في المنطقة، بما يشمل وصول آلاف الجنود من "الفرقة 82" المحمولة جواً، ونقل كميات كبيرة من الذخائر والقنابل الذكية.

وحذر مصدر إسرائيلي من أن الضربة المقبلة، في حال فشل المسار الدبلوماسي، لن تقتصر على الأهداف العسكرية، بل ستمتد لتشمل البنى التحتية الوطنية الإيرانية، ومنشآت الطاقة، ومصادر إنتاج النفط، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تواصل فيه الوفود في باكستان التباحث حول مسودة اتفاق، وسط تقديرات إسرائيلية بأن طهران قد لا تقدم التنازلات المطلوبة، ما قد يعيد المنطقة إلى مسار المواجهة العسكرية المباشرة قبل انتهاء مهلة الأسبوعين المحددة للهدنة.