بي بي سي: المعلومات عن المحادثات الأمريكية الإيرانية محدودة للغاية

أكدت كاري ديفيز، مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في باكستان أن حجم المعلومات التي تتلقاها وسائل الإعلام عن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران محدود للغاية، رغم التواجد بالقرب من مقر انعقاد المحادثات في إسلام آباد.

وقالت ديفيز في بث مباشر على موقع هيئة الإذاعة البريطانية إن "المبنى الأبيض الذي يظهر خلفي مباشرة هو فندق سيرينا، حيث التقى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت سابق. هذا أقرب ما يمكننا الوصول إليه، لأن الإجراءات الأمنية هنا في إسلام آباد مشددة للغاية.

وأضافت ديفيز: "نحن في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام، ويتواجد هنا صحفيون من جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "على الرغم من قربنا الشديد من مكان انعقاد المحادثات، إلا أن حجم المعلومات التي نتلقاها محدودة للغاية، وتقتصر على معلومات متفرقة من بيانات وتصريحات أغلبها من مصادر باكستانية تُطلعنا على ما يجري".

وتحدث مسئول رفيع في البيت الأبيض، في وقت سابق، عن محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان.

وأوضح المسئول، في بيان للصحفيين المرافقين للوفد الأمريكي، أن المحادثات الثلاثية تُعقد وجها لوجه بين الولايات المتحدة وباكستان وإيران، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويترأس دي فانس، الوفد الأمريكي، إلى جانب ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب. ويشارك في المحادثات أيضا اثنان من كبار مستشاري دي فانس، وهما مستشاره للأمن القومي أندرو بيكر، والمستشار الخاص للشئون الآسيوية مايكل فانس، وذلك وفقا لقائمة قدمها البيت الأبيض.

ويتألف الوفد الإيراني في إسلام آباد من 71 شخصا، من بينهم مفاوضون وخبراء وممثلون عن وسائل الإعلام وعناصر أمنية، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف المسئول الأمريكي أن الولايات المتحدة أحضرت أيضا "مجموعة كاملة من الخبراء الأمريكيين في المجالات ذات الصلة" إلى إسلام آباد، إلى جانب "خبراء إضافيين" يدعمون المحادثات من واشنطن.